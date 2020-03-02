Под Владимиром случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры

Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и фура, в результате чего один человек погиб, а еще десять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

Как стало известно, авария случилась в городе Гороховец на 335-м км трассы М-7 «Волга».

«Предварительно, на текущий момент из 16 человек, находившихся в автобусе, один человек погиб, десять пострадали», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняется, детей среди пострадавших не было.

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