Под Владимиром случилось смертельное ДТП с участием микроавтобуса и фуры
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Во Владимирской области столкнулись микроавтобус и фура, в результате чего один человек погиб, а еще десять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.
Как стало известно, авария случилась в городе Гороховец на 335-м км трассы М-7 «Волга».
«Предварительно, на текущий момент из 16 человек, находившихся в автобусе, один человек погиб, десять пострадали», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняется, детей среди пострадавших не было.
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