В Свердловской области в аварии с грузовиком погибли две женщины
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В Свердловской области на трассе грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Fiat Ducatо, передает E1.ru.
52-летняя и 53-летняя женщины погибли на месте. 68-летний водитель микроавтобуса и трехлетний ребенок госпитализированы с серьезными травмами.
Грузовик вел 36-летний мужчина, который 17 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.
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