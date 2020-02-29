В Свердловской области в аварии с грузовиком погибли две женщины

В Свердловской области на трассе грузовик вылетел на встречную полосу и врезался в пассажирский микроавтобус Fiat Ducatо, передает E1.ru.

52-летняя и 53-летняя женщины погибли на месте. 68-летний водитель микроавтобуса и трехлетний ребенок госпитализированы с серьезными травмами.

Грузовик вел 36-летний мужчина, который 17 раз привлекался за нарушение правил дорожного движения.

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