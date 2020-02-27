Законопроект об эксплуатации беспилотных авто внесен в Госдуму

Госсовет Республики Татарстан внес в Государственную думу законопроект об эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования, он опубликован на сайте Госдумы.

Отмечается, что целью законопроекта является создание нормативно-правовой базы для безопасной эксплуатации беспилотных авто.

В частности, законопроект предусматривает введение специального порядка технического осмотра подобных автомобилей, а также устанавливает особенности страхования гражданской ответственности собственников инновационных транспортных средств.

Особое внимание уделяется необходимости адаптировать дорожную инфраструктуру для беспилотного транспорта. Отмечается потребность в модернизации дорожного полотна, разметки, дорожных знаков и парковочных мест.

Авторы законопроекта предлагают сформировать единые требования к дорожной инфраструктуре и установить порядок и сроки модернизации. Предполагается, что регламентацией данных вопросов займутся уполномоченные российским правительство органы исполнительной власти.

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