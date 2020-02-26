На юге Москвы автомобиль врезался в тоннель

В тоннеле на юге Москвы случилась авария с последующим возгоранием автомобиля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Как стало известно, инцидент произошел в тоннеле на Проектируемом проезде № 5464.

«Автомобиль врезался в препятствие, после чего загорелся», — сообщили в Госавтоинспекции.

Там добавили, в ДТП пострадали три человека.

Отмечается, что из-за происшествия движение в тоннеле перекрыли, но сейчас оно уже восстановлено.