В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60 человек
close
При наезде машины на карнавальную толпу в городе Фолькмарзен пострадали 61 человек, передает полиция Гессена.
Среди пострадавших дети и пожилые люди. Расследование продолжается. Мотив водителя пока не установлен.
24 февраля во время празднования карнавала в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен автомобиль въехал в толпу. Машину вел 29-летний гражданин ФРГ, который был задержан и помещен в изолятор.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Почти треть пострадавших при наезде машины в толпу в Германии - дети
— Немецкая полиция назвала наезд на толпу во время парада намеренным
— Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу