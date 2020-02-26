В Германии число пострадавших при наезде машины на толпу превысило 60 человек

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Ситуация на месте происшествия в немецком Фолькмарзене, 24 февраля 2020 года Ситуация на месте происшествия в немецком Фолькмарзене, 24 февраля 2020 года
Ситуация на месте происшествия в немецком Фолькмарзене, 24 февраля 2020 года
Elmar Schulten/Reuters

При наезде машины на карнавальную толпу в городе Фолькмарзен пострадали 61 человек, передает полиция Гессена.

Среди пострадавших дети и пожилые люди. Расследование продолжается. Мотив водителя пока не установлен.

24 февраля во время празднования карнавала в городе Фолькмарзен на севере федеральной земли Гессен автомобиль въехал в толпу. Машину вел 29-летний гражданин ФРГ, который был задержан и помещен в изолятор.

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