Автомобиль сбил трех человек на остановке в Подмосковье

На остановке, расположенной в подмосковном городе Долгопрудный были сбиты три человека, в том числе ребенка. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области.

Как стало известно, инцидент случился неподалеку от дома 1 по Лихачевскому шоссе.

«Водитель, управляя автомобилем Geely, совершил попутное столкновение с автомобилем Renault, после чего врезался в остановку», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что пострадавших, среди которых также был 12-летний ребенок, отвезли в больницу.

Обстоятельства происшествия выясняются.