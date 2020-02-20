Две женщины погибли под колесами автомобиля в Крыму

В Симферопольском районе Крыма две женщины погибли в результате наезда автомобиля вблизи пешеходного перехода. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по республике.

«Водитель автомобиля ISUZU допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть вблизи пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщины в возрасте 25 и 45 лет погибли на месте.

На данный момент полиция ведет проверку, устанавливаются все обстоятельства дорожного происшествия.

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