Массовое ДТП с пожаром произошло на севере Москвы
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На севере Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что столкновение двух грузовиков и двух легковых машин произошло в Волоколамском тоннеле.
Уточняется, что в результате аварии также произошел пожар.
По предварительным данным, в результате есть пострадавшие. На месте работают спасательные службы.
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