Массовое ДТП с пожаром произошло на севере Москвы

На севере Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что столкновение двух грузовиков и двух легковых машин произошло в Волоколамском тоннеле.

Уточняется, что в результате аварии также произошел пожар.

По предварительным данным, в результате есть пострадавшие. На месте работают спасательные службы.

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