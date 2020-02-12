Массовое ДТП с пожаром произошло на севере Москвы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

На севере Москвы произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что столкновение двух грузовиков и двух легковых машин произошло в Волоколамском тоннеле.

Уточняется, что в результате аварии также произошел пожар.

По предварительным данным, в результате есть пострадавшие. На месте работают спасательные службы.

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