Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске
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В Новосибирске водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Об этом сообщает портал NGS.ru.
Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке рядом с остановкой «Красина».
Уточняется, что семилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.
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