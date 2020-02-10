Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Новосибирске

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Новосибирске водитель автомобиля сбил несовершеннолетнего на пешеходном переходе. Об этом сообщает портал NGS.ru.

Отмечается, что ДТП произошло на перекрестке рядом с остановкой «Красина».

Уточняется, что семилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства инцидента.

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