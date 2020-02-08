Каршеринг в Петербурге совершил наезд на пешехода

В Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль совершил наезд на пешехода. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что инцидент произошел на Ленинском проспекте.

Уточняется, что человек двигался параллельно дороге по разделительной полосе. Через некоторое время автомобиль каршеринга занесло, а его водитель не справился с управлением и въехал на разделительную полосу.

На кадрах опубликованного в сети ролика видно, как машина задела пешехода, однако он не пострадал и продолжил движение.