В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на МКАД
В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на 93-м километре МКАД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.
Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.
На данный момент движение в районе аварии затруднено.
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