В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на МКАД

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на 93-м километре МКАД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.

На данный момент движение в районе аварии затруднено.

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