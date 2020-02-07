В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на МКАД

В Москве два автомобиля столкнулись с эвакуатором на 93-м километре МКАД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал один человек.

На данный момент движение в районе аварии затруднено.

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