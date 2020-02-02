Водитель грузовика насмерть сбил участников другой аварии под Владимиром

Во Владимирской области водитель грузовика сбил стоявших на дороге других участников ДТП. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УМВД по региону.

Инцидент произошел накануне вечером на 207-ом километре автодороги М-7 «Волга». Предполагается, что водитель грузового авто по дороге в Москву столкнулся с легковушкой, стоявшей на обочине. Через 10 минут другой грузовик наехал на пострадавшие в аварии машины и четырех человек, которые находились на дороге.

В результате случившегося скончались три человека, а еще один был госпитализирован.

В настоящее время проводится проверка по факту двойного столкновения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности погибших.