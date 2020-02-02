Более 10 туристов пострадали в ДТП в Австралии

Более 10 пассажиров туристического автобуса пострадали в результате аварии на австралийском острове кенгуру, сообщает ABC News.

Автобус столкнулся с автомобилем недалеко от населенного пункта Сил Бей. На месте происшествия работают сотрудники полиции и врачи, для помощи пострадавшим направлен вертолет скорой медицинской помощи.

По оценкам австралийских спасательных служб, от 13 до 14 туристов получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Степень тяжести травм не уточняется.

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