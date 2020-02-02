Автомобиль перевернулся на набережной Фонтанки

Автомобиль пробил ограждение у реки Фонтанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru».

Отмечается, что инцидент произошел около Старо-Калинкиного моста.

Уточняется, что в результате ДТП иномарка пробила ограждение и перевернулась на краю набережной. При этом машина не упала в реку.

По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением.

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