Автомобиль перевернулся на набережной Фонтанки
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Автомобиль пробил ограждение у реки Фонтанка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает портал «78.ru».
Отмечается, что инцидент произошел около Старо-Калинкиного моста.
Уточняется, что в результате ДТП иномарка пробила ограждение и перевернулась на краю набережной. При этом машина не упала в реку.
По предварительным данным, 45-летний водитель не справился с управлением.
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