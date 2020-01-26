Каршеринг с трупом в багажнике нашли в Петербурге

В Петербурге правоохранители задержали каршеринговый автомобиль, в багажнике которого находился труп. Об этом сообщает РЕН.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее очевидец рассказал о том, что на улице Кржижановского четверо мужчин пытались погрузить в багажник окровавленное тело, которое вынесли из подъезда дома. Затем автомобиль скрылся.

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