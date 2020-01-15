Автомобиль загорелся на проезжей части в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель получил ожоги при возгорании автомобиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУМЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в Приморском районе на улице Академика Крылова.

Машина загорелась по всей площади. Из нее изъяли три газовых баллона.

Получивший ожоги водитель был осмотрен бригадой скорой помощи.

В ведомстве добавили, что горение было ликвидировано. По данным очевидцев, автомобиль загорелся прямо на проезжей части.