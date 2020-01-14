В ДТП на юго-востоке Москвы пострадал человек

На юго-востоке Москвы произошло столкновение двух легковых автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что ДТП случилось на пересечении Волжского бульвара и улицы Юных Ленинцев.

Уточняется, что в результате аварии пострадал один человек, о состоянии его здоровья не говорится.

Полиция выясняет обстоятельства и причины столкновения.

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