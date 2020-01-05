Полицейский задержан после ДТП со смертельным исходом в Крыму

Глава отдела участковых уполномоченных по Первомайскому району Крыма задержан по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя управления Следственного комитета (СК) России по республике Ольгу Постнову.

По данным следствия, подозреваемый сбил троих пешеходов на служебном автомобиле, находясь в состоянии опьянения. В результате аварии погиб 33-летний мужчина, еще двое пострадавших получили травмы различной степени тяжести.

После инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В настоящее время подозреваемый задержан, следствие готовит ходатайство об избрании меры пресечения.