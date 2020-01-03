В результате ДТП с грузовиком трое человек погибли в Иркутской области

В результате столкновения грузовика и автомобиля в Братске Иркутской области погибли трое человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу главного управления МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел в четверг, 2 января, около 16.00 местного времени (11.00 мск) на 212 км трассы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с КамАЗом. Погибшие трое человек находились в седане.

Отмечается, что в районе места аварии велись дорожные работы, предупреждающие знаки были установлены.

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