Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали два человека

В Нижегородской области погибли в результате ДТП с маршруткой погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.

Уточняется, что маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, пассажиры которого погибли.

В результате столкновения также пострадали девять человек, один из которых госпитализирован.

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