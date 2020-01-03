Жертвами ДТП под Нижним Новгородом стали два человека
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В Нижегородской области погибли в результате ДТП с маршруткой погибли два человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что инцидент произошел на 14-м километре автодороги Арзамас — Выездное — Сатис.
Уточняется, что маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, пассажиры которого погибли.
В результате столкновения также пострадали девять человек, один из которых госпитализирован.
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