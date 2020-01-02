В результате ДТП под Владимиром пострадали пять человек

Во Владимирской области в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по региону.

Как отмечается, инцидент произошел около около 14.00 мск 2 января на 99 километре автодороги «Колокша-Кольчугино-Александров-Верхние Дворики». Столкнулись автомобили УАЗ и Škoda.

Отмечается, что один из пострадавших госпитализирован, остальным оказано амбулаторное лечение.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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