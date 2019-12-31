Карлос Гон подтвердил, что покинул Японию
Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон подтвердил, что находится в Ливане, несмотря на домашний арест в Японии. Об этом сообщает Reuters.
По словам Гона, он покинул Японию, чтобы скрыться от «несправедливости и политического преследования».
Гон также заявил о готовности к свободному общению с прессой.
Ранее сообщалось, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.
19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.
Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.
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