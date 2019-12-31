Экс-глава Nissan Карлос Гон покинул Японию без разрешения

Бывший глава альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон нарушил домашний арест, покинув территорию Японию, сообщает агентство Киодо со ссылкой на правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Гон прибыл в Бейрут на частном самолете из Турции.

19 ноября 2018 года Карлос Гон был арестован по подозрению в нарушении японского финансового законодательства. Он якобы не задекларировал должным образом свои доходы на посту председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год.

Гон, по версии следствия, переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами в 2008 году.

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