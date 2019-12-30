Шесть человек пострадали в ДТП с трамваем и грузовиком в Москве

<img src="//img.gazeta.ru/files3/460/12892460/tram-pic905-895x505-23730.jpg">

Шесть человек, в том числе ребенок, пострадали после столкновения трамвая с грузовиком на севере Москвы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде.

Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.

Кроме того, столичный департамент транспорта уточняет, что трамваи № 23, 27, 30 следуют с задержками. На время маршруты будут изменены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамвай опрокинулся из-за ДТП на севере Москвы