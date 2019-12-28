Москвичам пообещали снег в субботу

Синоптики рассказали, когда в Москве выпадет снег. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем ожидается облачная погода, а также осадки в виде снега.

Также температура воздуха в течение дня опустится ниже нуля. Ожидается гололедица, водителям рекомендуют выбирать пониженные скоростные передачи для передвижения, а также соблюдать нормы дистанции между транспортными средствами.

В Подмосковье также ожидается появление мокрого снега. Температура воздуха составит +1°С — -4°С.

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