В ГИБДД предупредили об ограничениях движения в Москве в праздничные дни

Столичная Госавтоинспекция предупредила, что в связи с проведением новогодних праздников на некоторых улицах Москвы будет ограничено движение транспорта. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, с 7:00 31 декабря до 5:00 1 января будет ограничено движение по Большому Москворецкому мосту, в сторону улицы Варварка.

С 8:00 31 декабря до 23:00 8 января будут перекрыты Малый и Большой Черкасский переулки, а также улица Ильинка.

Также, ограничат движение с 00:01 31 декабря до 23:59 5 января на Крапивенском переулке, улице Неглинная, Рахмановском переулке, улице Петровка и по Театральному проезду.

31 декабря с 23:30 и до 00:30 1 января ограничат движение также по улице Москворецкая, Васильевскому Спуску, Москворецкой набережной, Большому Москворецкому мосту, Кремлевской набережной, Софийской набережной и Раушской набережной .

Кроме того, с 2:00 28 декабря до 22:00 6 января нельзя будет проехать по улицам: Тверская (от Тверского бульвара до Моховой), Моховая (от Воздвиженки до Большой Никитской), Охотный ряд (Большой Никитской до Театрального проезда), Театральный проезд (от Охотного Ряда до Петровки), Большая Дмитровка (от Дмитровского переулка до Театрального проезда), Малый Гнездниковский переулок, Леонтьевский переулок, Газетный переулок, Никитский переулок, Глинищевский переулок, Брюсов переулок, Тверской проезд, Большая Никитская (от Романова переулка до улицы Моховая).