Московских автомобилистов предупредили о гололедице и снеге
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Центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов об ожидаемом снеге с дождем и гололеде. Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.
В ЦОДД отметили, что из-за погодных условий движение в городе осложнится, ожидается много мелких ДТП.
«Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких манёвров, выбирайте, по возможности, городской транспорт», — добавили в ведомстве.
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