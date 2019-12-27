Московских автомобилистов предупредили о гололедице и снеге

Центр организации дорожного движения предупредил московских автомобилистов об ожидаемом снеге с дождем и гололеде. Об этом ведомство написало на своей странице в Twitter.

В ЦОДД отметили, что из-за погодных условий движение в городе осложнится, ожидается много мелких ДТП.

«Будьте внимательны, держите дистанцию, избегайте резких манёвров, выбирайте, по возможности, городской транспорт», — добавили в ведомстве.

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