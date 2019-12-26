СК назвал предположительную причину смертельного ДТП с автобусом под Липецком

close
На месте ДТП с рейсовым автобусом Москва-Тбилиси на трассе М-4 Дон в Липецкой области, 26 декабря... На месте ДТП с рейсовым автобусом Москва-Тбилиси на трассе М-4 Дон в Липецкой области, 26 декабря...
На месте ДТП с рейсовым автобусом Москва-Тбилиси на трассе М-4 Дон в Липецкой области, 26 декабря...
Пресс-служба МЧС России/ТАСС

Следователи назвали предположительную версию смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Липецской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса Москва — Тбилиси не справился с управлением из-за «неблагоприятных погодных условий и гололедицы».

Уточняется, что в результате аварии погибли две человека 1961 и 1969 годов рождения. Всего в транспортном средстве находились 19 человек.

Рейсовый автобус опрокинулся на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

По факту смертельного ДТП под Липецком инициирована проверка

Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Липецкой области

В ДТП с рейсовым автобусом под Липецком погибли два человека