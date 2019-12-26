По факту смертельного ДТП под Липецком инициирована проверка

Следственный комитет инициировал проверку по факту смертельной аварии с рейсовым автобусом в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Уточняется, что следовавший по маршруту Москва — Тбилиси автобус опрокинулся на 356-м км трассы М-4 «Дон» недалеко от населенного пункта Яркино Становлянского районе. В результате ЧП погибли два человека.

По некоторым данным, причиной аварии могла стать непогода.

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