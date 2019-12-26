Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Липецкой области

Стали известны подробности смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, автобус следовал по маршруту Москва — Тбилиси.

Уточняется, что все пострадавшие пассажиры автобуса являются гражданами Грузии.

Отмечается, что жертвами инцидента стали два человека, еще 15 числятся пострадавшими, восемь из них госпитализированы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ДТП с рейсовым автобусом под Липецком погибли два человека