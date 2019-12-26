Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Липецкой области
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Стали известны подробности смертельного ДТП с рейсовым автобусом в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС.
По предварительным данным, автобус следовал по маршруту Москва — Тбилиси.
Уточняется, что все пострадавшие пассажиры автобуса являются гражданами Грузии.
Отмечается, что жертвами инцидента стали два человека, еще 15 числятся пострадавшими, восемь из них госпитализированы.
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