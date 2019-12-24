В правительстве подтвердили утверждение новых правил экзамена на водительские права

В кабмине подтвердили подписание премьер-министром России Дмитрием Медведевым постановления об изменении правил проведения экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Согласно тексту постановления, на экзамене появится учебная езда на автомагистралях, но не будет практической части по первоначальным навыкам управления транспортным средством.

Также практический экзамен дополнится проверкой основных умений и навыков, которые в настоящее время проверяются на экзаменационной площадке.

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