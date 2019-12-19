В Иркутской области погиб человек в ДТП с маршруткой

В Тулунском районе Иркутской области столкнулись рейсовый микроавтобус и автомобиль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.

По предварительным данным, один пассажир в автомобиле погиб. Еще девять человек госпитализированы. О тяжести их травм пока неизвестно.

Авария произошла в 2 км от села Шерагул в Тулунском районе. Микроавтобус направлялся из Тулуна в Шерагул.

В настоящий момент устанавливается виновник аварии. На место происшествия работают два экипажа ГИБДД.