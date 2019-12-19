В Иркутской области погиб человек в ДТП с маршруткой
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В Тулунском районе Иркутской области столкнулись рейсовый микроавтобус и автомобиль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по региону.
По предварительным данным, один пассажир в автомобиле погиб. Еще девять человек госпитализированы. О тяжести их травм пока неизвестно.
Авария произошла в 2 км от села Шерагул в Тулунском районе. Микроавтобус направлялся из Тулуна в Шерагул.
В настоящий момент устанавливается виновник аварии. На место происшествия работают два экипажа ГИБДД.