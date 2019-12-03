В Госдуме оценили идею исключения «площадки» из экзамена на водительские права

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков оценил планы ГИБДД убрать «площадку» из экзамена на получение водительских прав с октября 2020 года. Об этом он рассказал в интервью RT.

По мнению, депутата, «площадка» не имеет большого значения, так как она не показывает реальную ситуацию на дорогах. Он считает, что необходимо дать больше часов на обучение на улице.

«Можно спокойно делать какие-то маневры в пределах площадки, но это далеко от реальной жизни. Картина совершенно не та. Думаю, что решение убрать площадку правильное», — сказал Лысаков.

Он также отметил, что гораздо важнее учитывать реальный транспортный поток и психологические нагрузки во время езды на полноценных дорогах.

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