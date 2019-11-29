Хозяин потушенного ассенизатором BMW сжег автомобиль

Хозяин загоревшейся BMW X6, которая была потушена ассенизатором в Самаре, рассказал, что после произошедшего сжег свою машину, передает издание «Подъем».

Игорь Кубанов рассказал, что недавно вышел из тюрьмы, а машину выиграл в карты.

«С машиной все. Отвез на свалку и поджег. Я в карты играю, ее выиграл и выиграю еще. Я вышел недавно. И тут это», — сказал Кубанов.

При этом он уточнил, что у автомобиля не было неприятного запаха.

«И в ассенизаторе были не фекалии, а грязная вода из канализации, сточная вода обычная. Даже не пахло», — сказал хозяин иномарки.

Кубанов добавил, что не удивлен злорадным комментариям, которые собрало видео с горящей машиной.

Ранее сообщалось, что едущая по одной из дорог Самары иномарка загорелась, после чего ее пришлось тушить шлангом от «КамАЗа»-ассенизатора.

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