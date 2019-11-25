Автомобили «Лада» не подорожают в 2020 году из-за утильсбора

АвтоВАЗ не ожидает высокого роста цен на свои автомобили в связи с увеличением утилизационного сбора, передает корреспондент «Газеты.Ru»

«Являясь российским автопроизводителем, LADA не ожидает больших изменений в своей ценовой политике», — сообщил «Газете.Ru» пресс-секретарь АвтоВАЗа Сергей Ильинский.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило повышение утильсбора на автомобили в 2020 году, несмотря на сокращение спроса на рынке. Об этом сообщало издание «Коммерсантъ». Уточнялось, что больше всего платежи вырастут в сегменте легковых автомобилей — в среднем на 110,7%.

Кроме того, помимо традиционного роста цен с 1 января 2020 года на покупателя ляжет дополнительная нагрузка. Это будет актуально, как минимум, при покупке импортного автомобиля, а также машин, собранных в России концернами, которые не заключили специнвестконтракты.

Отмечается, что повышение цены является реакцией на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

Утильсбор ввели в 2012 году. На рынке его всегда считали компенсацией снижения пошлин после вступления России в ВТО. Сначала сбор платили только импортеры, с 2014 года его распространили на всех, но для локализованных автоконцернов ввели промышленные субсидии.

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