Военные на танке Т-80 вытащили вылетевший с трассы автобус в Приамурье

В Амурской области вылетевший с трассы автобус удалось вытащить с помощью танка Т-80. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева.

Поясняется, что пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего заблокировал въезд в поселок Белогорье под Благовещенском.

По словам Гордеева, военнослужащие училища с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача на базе автомобиля «Камаз» вытянули автобус из кювета.

Он добавил, что тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не справилась с задачей из-за гололеда.

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