Мэр Тулуна отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена

В пресс-службе министерства здравоохранения Иркутской области сообщили, что мэр Тулуна Юрий Карих отказался от госпитализации после ДТП, в котором погибла его жена, передает «Интерфакс».

По предварительным данным, Карих не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Ранее источник сообщил, что мэр Тулуна госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП.

Карих является мэром города Тулун с 2010 года. Летом 2019 года Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья Иркутской области, пережил две волны наводнения, в результате которых пострадали более 45 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Мэр Тулуна госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП