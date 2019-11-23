Мэр Тулуна госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП

Мэр города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал в аварию, в результате которой он в тяжелом состоянии был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, автомобиль, в котором находились Кариха и его жена, врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе Иркутской области.

Уточняется, что в результате аварии его супруга погибла.

Карих является мэром города Тулун с 2010 года. Летом 2019 года Тулун, в числе других населенных пунктов Приангарья Иркутской области, пережил две волны наводнения, в результате которых пострадали более 45 тыс. человек.

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