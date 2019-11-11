Девять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Крупная авария с участием девяти автомобилей произошла на юге-востоке российской столицы. Об этом РЕН ТВ рассказали очевидцы случившегося.

По словам людей, ДТП произошло на Волгоградском проспекте.

В результате аварии пострадали минимум два человека, добавляет издание.

Кроме того, после столкновения машин были перекрыты три полосы трассы.

В пресс-службе ГИБДД столицы утверждают, что всего столкнулось пять-шесть авто.

В настоящее время детали массовой аварии автомобилей в Москве выясняются.

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