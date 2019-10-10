Пробки в Москве достигли 10 баллов

Пробки на дорогах Москвы достигли 10 баллов в четверг вечером. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс.Пробки».

Отмечается, что Садовое кольцо практически сомкнулось в обеих направлениях. Также стоит Тверская улица в сторону центра, участок Большой Дмитровской из центра от Театрально проезда до Глинищевского переулка, Большая и Малая Лубянка по направлению из центра. Также стоит в двух направлениях Новый Арат и Никитский Бульвар.

На ТТК в основном стоит внутренняя часть — от Гавриковой улицы до Волгоградского проспекта, от 2-ой улицы Машиностроения до Гагаринского тоннеля.

На МКАД пробки отмечаются на внутренней стороне — отмечаются от пересечения с Новоегорьевским шоссе до пересечения с Проектируемым проездом № 680 и от Троекуроского проезда до Волоколамского шоссе.