Три маршрутки столкнулись в Ярославле

В Ярославле из-за столкновения трех маршруток на дороге пострадали 10 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Согласно имеющимся данным, ДТП произошло на Московском проспекте. Всего в маршрутных такси находились 35 человек и 10 из них пострадали.

Отмечается, что прибывшие на место медики решили госпитализировать одного из пострадавших. Они диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Для устранения последствий на дороге после аварии были привлечены 21 человек и семь единиц спецтехники.

В настоящее время другие детали инцидента неизвестны.

Ранее десять человек пострадали при ДТП под Днепропетровском.