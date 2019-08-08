Водитель автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском, мог заснуть

Водитель автобуса мог заснуть за рулем перед столкновением с легковушкой под Новороссийском, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.

Согласно обстоятельствам ДТП, именно автобус догнал легковой автомобиль, въехал в него, после чего улетел с обрыва. Имеется предварительная информация, что водитель автобуса заснул.

Крупное ДТП произошло вечером в среду, 9 августа. На 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, столкнулся с Volkswagen Touareg, в котором ехали четыре человека. После этого автобус перевернулся и покатился с обрыва.

Ранее сообщалось, что 44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском.