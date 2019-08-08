СК рассказал о состоянии водителей съехавших в обрыв автобуса и машины

Водители съехавших в обрыв после лобового столкновения автобуса и автомобиля не были пьяны, передает РИА «Новости».

Об этом рассказали представители Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что точная информация будет только после всех анализов врачей.

В результате опрокидывания автобуса и легковушки в овраг под Новороссийском 44 человека были госпитализированы в местные больницы, из них 13 пострадавших были экстренно прооперированы.

Трое пассажиров легковушки погибли.