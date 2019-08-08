Появилось видео первых минут после ДТП с погибшими под Новороссийском

Жители региона под Новороссийском заявили, что развилка, где произошло опрокидывание автобуса в обрыв, является очень опасной и опубликовали видео с места происшествия, передает РИА «Новости».

На видео попали машины спецслужб, прибывающие к месту аварии.

Житель Анапы Валерий Ворошилов заявил, что по трассе идет много фур, и возникают сложности с поворотом в сторону города.

«Бывают, что выскакивают и бьются. Там нерегулируемый перекресток получается», — сообщил он.

Ранее стало известно, что трое погибших под Новороссийском при падении автобуса и автомобиля в обрыв оказались пассажирами легковушки.