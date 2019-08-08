Все погибшие при ДТП у обрыва под Новороссийском оказались пассажирами машины

Все трое погибших под Новороссийском при падении автобуса и автомобиля в обрыв оказались пассажирами легковушки, передает ТАСС.

В МВД рассказали, что двое из них несовершеннолетние, и еще взрослая женщина.

«Водитель автомобиля Volkswagen Touareg 1974 года рождения в состоянии средней тяжести, госпитализирован», — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники МЧС сообщили, что в сорвавшихся в обрыв после столкновения автобусе и легковушке находились 45 человек.