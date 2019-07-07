Уголовное дело возбудили после взрыва бензовоза на Урале
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В Свердловской области возбудили уголовное дело взрыва бензовоза, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, сотрудники полиции задержали водителя бензовоза.
Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
При этом в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области.