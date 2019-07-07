Уголовное дело возбудили после взрыва бензовоза на Урале

В Свердловской области возбудили уголовное дело взрыва бензовоза, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, сотрудники полиции задержали водителя бензовоза.

Как отмечается, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

При этом в момент ДТП водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что появилось видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области.