Рекордное превышение скорости зафиксировано на Крымском мосту

На Крымском мосту полиция зафиксировала максимальное превышение скорости в 243 км/ч, об этом сообщает РИА «Новости».

«Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть», — сказал начальник центра фиксации правонарушений ГИБДД МВД по республике Дмитрий Леонтьев.

Он добавил, что нужно быть самоубийцей, чтобы ездить с такой скоростью.

Максимальная скорость движения на мосту составляет 90 км/ч. По словам Леонтьева, этого достаточно, чтобы проехать, не разгоняясь.

На данный момент на Крымском мосту размещены 10 камер фотофиксаций нарушений. Длина моста составляет 19 км.

Ранее Росгвардия займется охраной Крымского моста.