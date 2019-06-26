Nissan грозит штраф в $22 млн из-за Карлоса Гона

<img src="//img.gazeta.ru/files3/93/12064093/RTX4783C-pic905-895x505-33837.jpg">

Nissan могут оштрафовать на $22,4 млн за попустительство экс-главе компании Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

По данным агентства, японская комиссия по контролю за сделками на фондовом рынке изучает этот вопрос.

Как отмечается, комиссия считает, что Nissan не противодействовала финансовым махинациям Гона.

При этом окончательное решение по штрафу в отношении компании примет минфин Японии.

Ранее СМИ сообщили, что Карлоса Гона заподозрили в присвоении более $3 млн.