Путин отменил запрет на перестрахование рисков по ОСАГО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/501/10727501/faa386db763c10fec9e68a272c9f6747__1440x-_1_-pic905-895x505-15805.jpg">

Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет на перестрахование рисков по ОСАГО, передает РИА «Новости» со ссылкой на текст документа.

Кроме того, закон уравнивает в правах бумажные и электронные полисы ОСАГО, теперь каждому договору будут присваивать уникальный идентификационный номер. Таким образом, автомобилисты больше не обязаны иметь при себе сам полис, достаточно будет знать его номер.

Отмечается, что до настоящего момента ОСАГО являлось единственным видом имущественного страхования, риски по которому не передаются в перестрахование.

Ранее сообщалось, что Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на цену ОСАГО.