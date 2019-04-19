Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В ведомстве пояснили, что неверные ответы на вопросы будут оцениваться по степени рисков, к которым может привести аналогичная ошибка на дороге. Так, если допущенная ошибка в реальности приводит к аварии, «экзамен будет завершен».

«Также рассматривается вопрос изменения действующей системы выставления оценки по результатам теоретического экзамена», — добавили в пресс-службе МВД России.

Кроме того, в ГИБДД намерены переработать задачи для теоретического экзамена. Изменения планируется ввести в 2020 году.

При этом отмечается, что нововведения будут реализованы «в рамках текущего финансирования» ведомства.

Ранее сообщалось, что автошколы и ГИБДД обязали согласовывать обучение.